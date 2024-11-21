شباب قسنطينة يقتنص الصدارة بعد الفوز أمام سوسطارة

تمكن فريق شباب قسنطينة من تحقيق فوز مثير أمام ضيفه اتحاد العاصمة بهدف دون رد، من إمضاء المدافع أشرف بودرامة، في الدقيقة الـ34 من المباراة التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي وسط حضور جماهير غفير.

وألحق المدرب خير الدين مضوي ولاعبوه أول هزيمة بالنادي العاصمي هذا الموسم، ليقتنص بذلك “السنافر” صدارة البطولة الوطنية مؤقتاً.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 18 نقطة كاملة في صدارة جدول ترتيب الرابطة المحترفة.

في حين تجمد رصيد أبناء البهجة عند النقطة الـ16 في المركز الثاني رفقة مولودية الجزائر.