شباب قسنطينة يقصف مولودية وهران برباعية كاملة

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز برباعية كاملة مقابل واحد أمام المستضيف مولودية وهران بملعب “أحمد زبانة” بالباهية.

وتوج منذر طمين من تسجيل “هاتريك” إلى جانب الهدف الوحيد الذي سجل هدف الافتتاح، في حين سجل الهدف الوحيد لفريق “الحمراوة” إيبوزيدن.

وحجز السياسي مكانه في وصافة الترتيب بشكل مؤقت بعد حسم النقاط الثلاث، فيما واصل الضغط على الرائد مولودية الجزائر الذي يبتعد عنه بفارق 9 نقاط.

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