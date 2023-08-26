شباب قسنطينة يقصى في الدور التمهيدي من رابطة الأبطال

انهزم شباب قسنطينة، أمام النجم الساحلي بهدف مقابل صفر، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

واستقبل فريق “السياسي”، الهدف الوحيد في الدقيقة 12، عن طريق اللاعب التونسي عبدلي.

وغادر المدرب لمين بوغراراة، رفقة لاعبيه المنافسة الإفريقية في الدور الأول، سيما وانه خسر في لقاء الذهاب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بهدفين مقابل صفر.

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