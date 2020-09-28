شباب قسنطينة يكشف عن صفقته الجديدة

الرياضة
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شباب قسنطينة يكشف عن صفقته الجديدة
بقلم كريم تيغرمت

أعلنت إدارة شباب قسنطينة اليوم الإثنين، عن تعاقدها مع المدافع عبد العالي قمرود، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت إدارة السياسي، عن إمضاء اللاعب قمرود، على عقد الجديد مع الفريق لمدة موسمين، قادما من جمعية عين مليلة.

ويعد اللاعب قمرود، الصفقة التاسعة للنادي القسنطيني هذا الصيف، بعد كل من لقجع، دراجي، يعيش، إدير، معمري، ديب، عمران، وبغداوي.

يذكر أن عبد العالي قمرود (26 عاما)، حمل ألوان عدة أندية جزائرية، على غرار شبيبة القبائل، شبيبة سكيكدة، وجمعية عين مليلة، ليستقر هذا الصيف في شباب قسنطينة.


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