شباب قسنطينة ينهزم أمام نهضة بركان برباعية في كأس الكونفيدرالية

تعرض فريق شباب قسنطينة إلى هزيمة ثقيلة أمام المضيف نهضة بركان، في المباراة التي جرت ضمن ذهاب دوري كأس الكونفيدرالية لكرة القدم، التي جرت اليوم الأحد، بملعب “بركان”.

وانهزم فريق شباب قسنطينة برباعية كاملة دون رد بملعب وجدة في المغرب.

وافتتح نهضة بركان التسجيل في الدقيقة الـ 1 عبر يوسف مبهري، وأضاف بول ياسين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21.

قبل أن يعزز الفريق المغربي تقدمه بهدف ثالث ورابع، ليحقق الفوز قبل مباراة الإياب المقررة يوم 27 أفريل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ويحتاج المدرب خير الدين مضوي ولاعب تحقيق “ريمونتادا” تاريخية التي قد تكون مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير.

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