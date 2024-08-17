شباب قسنطينة ينهي الشوط الأول لصالحه أمام الشرطة الروندي

أنهى فريق شباب قسنطينة الشوط الاول، من مباراته أمام الشرطة الروندي، ضمن الدور التصفوي لكأس الكونفيدرالية، لصالح.

ودخل فريق شباب قسنطينة، هذه المباراة بعزيمة كبيرة، أين فرض ضغطه على المنافس، وخلق بعض الفرص التهديفية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول، تمكن اللاعب ديب، افتتاح باب التسجيل، عن طريق ضربة جزاء.