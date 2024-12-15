شباب قسنطينة ينهي شوطه الأول أمام نادي برافوس متأخرا بهدفين

أنهى فريق شباب قسنطينة، الشوط الاول من مباراته أمام مضيفعه نادي ببرافوس الأنعولي، متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد.

وتلقى النادي الرياضي القسنطيني، الهدف الأول، في وقت مبكر من عمر هذا الشوط الاول، وبالتحديد في الدقيقة الـ17، عن طريق اللاعب جو باسينسيا.

كما تمكن نادي برافوس الأنغولي، بعد مرور أربعة دقائق فقط عن تسجيله الهدف الاول، من تعميق الفارق، باضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ21.

بذكر أن هذه المباراة التي تجمع نادي شباب قسنطينة، بمضيفه نادي برافوس الأنغواي، تدخل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.