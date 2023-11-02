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الرياضة

شباب قسنطينة يواجه مولودية باتنة استعدادا لإستأناف البطولة

بقلم عزيز طالبي
شباب قسنطينة يواجه مولودية باتنة استعدادا لإستأناف البطولة
قسنطينة
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يجري فريق شباب قسنطينة غدا الجمعة مباراة ودية أمام مستضيفه مولودية باتنة بملعب عين ياقوت التابع لمدينة باتنة استعدادا لإستنأف البطولة المحترفة التي ستعود عجلتها الى الدوران بداية من 10 نوفمبر.

و ستجرى المباراة الودية بداية من الساعة 14:30، وسط حضور الجماهير حسب الصفحة الرسمية لنادي مولودية باتنة.

كما ستلعب المباراة الودية بملعب عين ياقوت بعدما تعذر على الفريق إجراءها في ملعب 1 نوفمبر بسبب قرار مدير الملعب و مديرية الشباب و الرياضة  الذين رفضوا طلب الفريق الباتني.

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