شباب قسنطينة يواجه نادي الشرطة الرواندي في كأس الكونفيدرالية

أجريت اليوم الأربعاء، قرعة الدور التمهيدي للطبعة المقبلة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، أين تعرف فريق شباب قسنطينة، على أول منافسيه.

ووضعت قرعة الدور التمهيدي الأول، ممثل الجزائر، نادي شباب قسنطينة، في مواجهة فريق الشرطة الرواندي.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب بين شباب قسنطينة، وفريق الشرطة الرواندي، بالجزائر، على أن يلعب لقاء العودة برواندا.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، سيكون ثاني ممثل للجزائر في الطبعة المقبلة من كأس الكونفيدرالية، إلى جانب فريق اتحاد العاصمة.