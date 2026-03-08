شباب قسنطينة يواصل الضغط على المتصدّر ويعقّد وضعية اتحاد العاصمة

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة اتحاد العاصمة وضيفه شباب قسنطينة، في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، لحساب الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ودخل الفريقان المباراة بنية تحقيق الفوز، حيث حاول اتحاد العاصمة استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، في حين سعى شباب قسنطينة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسمح له بمواصلة الضغط على المتصدر مولودية الجزائر.

وعرفت المواجهة صراعا تكتيكيا كبيرا مع بعض الفرص من الجانبين، غير أن غياب الفعالية الهجومية وتألق الخطوط الدفاعية حالا دون اهتزاز الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة، حافظ شباب قسنطينة على مركز الوصافة في جدول ترتيب البطولة بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، مواصلا ملاحقة المتصدر مولودية الجزائر برصيد 40 نقطة.

في المقابل، لم يكن هذا التعادل في صالح اتحاد العاصمة، إذ اكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، وهو ما يزيد من تعقيد وضعيته نسبيا في جدول الترتيب ويجعله مطالبا بتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.