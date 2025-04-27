شباب قسنطينة يودّع كأس الكاف رغم الانتصار على نهضة بركان

حقق فريق شباب قسنطينة، اليوم الأحد، فوزا بهدف دون رد أمام ضيفه نهضة بركان المغربي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد لشباب قسنطينة عبد النور بلحوسيني في الدقيقة 47.

ولم يشفع الفوز بالنسبة للمدرب خير الدين مضوي ولاعبيه في التأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم، بعد تلقي الخسارة القاسية في لقاء الذهاب بنتيجة أربعة دون رد.

كما قدم القائد ابراهيم ديب و لاعبيه مباراة جيدة على طول الخط، حيث سيطروا عليها بالطول و العرض، لكن غياب التركيز و سوء الحظ، كانا عائقين في دخول أبناء قسنطينة تاريخ الكرة الإفريقية من الباب الواسع.

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