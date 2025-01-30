شباب قسنطينة يوقع عقد رعاية جديد مع شركة “أوريدو”

نجحت إدارة فريق شباب قسنطينة، في ضمان راعي جديد للفريق، والمتمثل في شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدو”.

ونشرت إدارة شباب قسنطينة، اليوم الخميس، بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق، أعلنت من خلاله توقيعها عقد رعاية جديد مع شركة “أوريدو”.

وتعتبر هذه الخطوة جد ايجابية بالنسبة للنادي القسنطيني، الذي يضمن من خلالها مورد مالي إضافي للفريق.

يذكر أن شباب قسنطينة، يواجه أمسية اليوم الخميس، فريق شباب بلوزداد، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ13 من البطولة المحترفة.