شباب قسنطينة يُؤزّم وضعية شباب بلوزداد ويزيد من متاعبه

قسا فريق شباب قسنطينة على مستضيفه شباب بلوزداد وفاز عليه بثنائية نظيفة، من إمضاء المتألق عبد النور بلحوسيني، لحساب مباراة متأخرة عن الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة.

وأوقف فريق “السياسي” زحف شاب بلوزداد نحو صدارة الترتيب، كما منح هدية للرائد مولودية الجزائر.

ورفع أبناء الجسور المعلقة رصيدهم إلى النقطة الـ23 في المركز الثالث بالترتيب العام.

فيما تجمد رصيد ابناء العقيبة عند النقطة الـ23، مع مباراة مؤجلة عن الجولة الـ14 أمام مولودية وهران.

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