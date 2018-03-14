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شباب قسنطينة يُبعد لاعبيه عن الضغط ويتربص في تونس

الرياضة
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شباب قسنطينة يُبعد لاعبيه عن الضغط ويتربص في تونس تشكيلة شباب قسنطينة
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة شباب قسنطينة، برمجة تربص تحضيري، بمدينة عين الدراهم التونسية، مستغلا تأجيل الجولة المقبلة من البطولة ليوم 30 مارس.

واختار المدرب عبد القادر عمراني، التنقل إلى تونس لإجراء هذا التربص، قصد إبعاد أشباله عن الضغط، والتحضير لباقي جولات الموسم.

ومن المقرر أن يسافر السنافر، إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لمباشرة تربصهم الذي سيدوم لمدة أسبوع، بمدينة عين الدراهم.

يأتي هذا بعد منح المدرب عمراني، لاعبيه ثلاثة أيام راحة، بعد مباراتهم الأخيرة أمام شباب بلوزداد، على أن يستأنفوا التدريبات غدا الأربعاء.

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