شباب قسنطينة يتعثر أمام خنشلة ومولودية الجزائر تعود بفوز ثمين من البيض

شهدت مباريات الجولة التاسعة من البطولة المحترفة، التي لعبت اليوم الجمعة، تعثر الرائد شباب قسنطينة، فيما استعاد فريق مولودية الجزائر نغمة الانتصارات.

وشهدت المباراة التي جمعت شباب قسنطينة بمضيفه اتحاد خنشلة فوز هذا الأخير بنتيجة هدف دون رد.

وفي المباراة الثانية، تعثر الملاحق فريق مولودية وهران هو الآخر أمام مضيفه أولمبيك أقبو. بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، تمكن فريق مولودية الجزائر، بفضل مهاجمه الدولي الجزائري أندي ديلول. من الفوز على مضيفه مولودية البيض بهدف دون رد.

يُذكر أن باقي مباريات هذه الجولة التاسعة من البطولة المحترفة، ستلعب غدا السبت. باستثناء مباراتي شباب بلوزداد ضد شبيبة القبائل، ووفاق سطيف ضد نادي بارادو، المؤجلتين لوقت لاحق.