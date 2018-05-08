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شباب متطوع يسلم تسجيلات صوتية للمكفوفين بباتنة

المجتمع
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شباب متطوع يسلم تسجيلات صوتية للمكفوفين بباتنة
بقلم أمينة ج

قام شباب متطوع بتسليم أول دفعة من التسجيلات الصوتية لفائدة المكفوفين، خلال حفل احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية باتنة .

وحملت المبادرة الخيرية التي قام بها الشباب المتطوعون شعار”كن عيني” الذي يهدف لتعويض النقص الذي تعاني منه المكاتب الصوتية.
وبلغ عدد التسجيلات حسب ما أفادت به منى لبعل، صاحبة فكرة مشروع “كن عيني” حوالي 120 تسجيل باللغات الثلاث.
ونالت المبادرة التي قام بها الشباب المتطوع استحسان المكفوفين الذين قالوا إنّ هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب لكونها تساعدهم كثيرا .

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