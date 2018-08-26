شباب «وفاق سطيف» ينجون من انفجار المسخّن المركزي في ملعب 8 ماي !

غادروا قبل دقائق من الحادثة التي نسفت جدار الأكادمية

اهتز سكان حي الجنان المحيط بملعب 8 ماي بسطيف، منتصف نهار أمس، على صوت انفجار قوي وصلت ارتداداته إلى المساكن القريبة منه، ليتضح أن الأمر يتعلق بانفجار المسخّن المركزي على مستوى أكاديمية شبان وفاق سطيف، التي تتواجد في أسفل المدرجات المكشوفة لملعب 8 ماي، لينجو لاعبو الفريق الرديف لوفاق سطيف من كارثة حقيقية.

حيث شاءت الصدف أن يحدث الانفجار بعد أن غادروا المكان بنصف ساعة متوجهين إلى عين مليلة، فيما نجا 20 لاعبا من الأكاديمية يقيمون في عين المكان، بعد أن استفادوا من عطلة العيد، حيث كانوا بين ذويهم، حيث لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية.

فيما تعرض السور الذي يوجد بين الأكاديمية والمدرجات المكشوفة إلى التهديم من شدة وقع الانفجار، كما تعرضت أرضية الملعب الملحق إلى أضرار بسبب تساقط الحجارة عليها، حيث تمّ تسجيل خسائر مادية فقط.

وكانت إدارة الوفاق قد خططت مع بداية الموسم الحالي وبالتشاور مع المدرب الطاوسي، لتحويل الأكاديمية إلى فندق مصغّر لإقامة اللاعبين، وبدأت تحضير المبلغ الإجمالي للمشروع، وهو ما جعلها تفكر في غلق الأكاديمية في وجه الشبان مع موعد انطلاق الأشغال.

المصابون يخضعون لبرنامج خاص في العاصمة

باشر كل من جحنيط، جابو، عيبود وبوڤلمونة الخضوع إلى برنامج علاجي لدى مختص في التدليك بالعاصمة، منذ أمس، بعد أن اتفقت الإدارة مع أحد المختصين في التدليك والذي وعد الإدارة بتجهيزهم تحسبا لمواجهة الثلاثاء أمام مولودية الجزائر، في آخر مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حيث سيخضع الرباعي إلى 3 حصص علاجية مع مشاركتهم في تدريبات الفريق اليوم وغدا استعدادا للمباراة الحاسمة.

تجدر الإشارة إلى أن الرباعي باشر نهاية الأسبوع التحضير تحت إشراف المدير الفني والمدرب المساعد بن دريس، وخضع لثلاث حصص تدريبية آخرها أمس.

حصة أنصار الوفاق من تذاكر لقاء المولودية قد تصل إلى 7 آلاف

تلقت الإدارة السطايفية تطمينات من نظيرتها العاصمية لرفع حصة تذاكر أنصار وفاق سطيف إلى 7 آلاف تذكرة، بعد أن كانت 5 آلاف، استجابة لطلب ممثلين عن أنصار الفريق، خاصة مع التحضيرات التي باشرها الأنصار للتنقل إلى ملعب 5 جويلية ومساندة رفقاء جابو.

حيث سينتقل عدد من الأنصار لاقتناء التذاكر مع بداية عملية البيع اليوم وغدا، والمبرمجة في الأكشاك الشمالية للملعب الأولمبي.

الطاوسي يقرر إعادة اللاعبين غير المؤهلين للتحضير في سطيف

قرر المدرب رشيد طاوسي إعادة اللاعبين غير المؤهلين إفريقيا إلى سطيف مباشرة بعد نهاية لقاء أمس، على غرار لاكروم، دراوي. لعوافي وذبيح، إضافة إلى بقية العناصر الشابة.

حيث سيباشرون التحضيرات تحسبا لمواجهة البطولة التي تنتظر الفريق أمام مولودية الجزائر يوم الفاتح سبتمبر في العاصمة. وسيواصل المدير الفني صادي والمدرب المساعد بن دريس الإشراف على تحضيراتهم إلى غاية التحاق بقية العناصر بعد نهاية اللقاء القاري.

الطاوسي أراح 8 أساسيين تحسبا للعميد

عاد المدرب الطاوسي خلال مواجهة أمس أمام جمعية عين مليلة، لتوظيف 3 مدافعين في المحور، بإشراك كل من بدران، ساعد وربيعي، وتحضيرهم تحسبا للمواجهة الهامة أمسية الثلاثاء أمام مولودية العاصمة، خاصة أنهم مؤهلون قاريا.

إضافة إلى استغلال النزعة الهجومية للمدافع ربيعي لتحريره انطلاقا من المحور، كما عرفت مواجهة أمس مشاركة المدافعين الخمسة المؤهلين إفريقيا منذ البداية، بإضافة رضواني وفرحاني.

كما عرفت التشكيلة الأساسية تواجد كل من باكير، سيدهم وغشة من المؤهلين إفريقيا، فيما استفادت 8 أساسيين من الراحة تحسبا لمواجهة الثلاثاء، بداية من جابو، جحنيط، بوڤلمونة وعيبود، إضافة إلى الحارس زغبة، بوسيف، بانوح والإيفواري سيلا.

فيما سجل الحارس الثاني بولطيف أول ظهور له بألوان الفريق، أمس، حيث فضل الطاقم الفني منحه فرصة المنافسة وإراحة زغبة الذي شارك في المباريات الست الفارطة تحسبا لمواجهة الثلاثاء.

كما عرفت قائمة 18 أمس تواجد المهاجم لعوافي لأول مرة.

التشكيلة تنقلت إلى العاصمة بعد اللقاء والتدريبات اليوم في ملعب الحماية المدنية

توجه لاعبو الوفاق مباشرة مع نهاية مواجهة، أمس، إلى مطار قسنطينة ومنه إلى العاصمة جوا لمباشرة التحضيرات للقاء الهام أمام المولودية العاصمية.

حيث تجري التشكيلة حصة الاستئناف اليوم على أرضية ملعب الحماية المدنية، والتي ستخصص للاسترجاع والجانب التنظيمي والتكتيكي.

فيما تجري الحصة الأخيرة غدا على أرضية ملعب 5 جويلية في نفس توقيت المباراة، على الساعة الثانية زوالا.