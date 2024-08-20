شباب يطلقون مبادرة “نقترحوا ونصوتوا” بالبريد المركزي بالعاصمة

إحتضنت ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة مبادرة لنشاطات تفاعلية جوارية بمشاركة الفواعل الشبابية والنوادي الجامعية. في إطار الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

كما تم إطلاق مبادرة شبابية بعنوان “نقترحوا ونصوتوا”، على أن تستمر العملية طيلة الحملة الانتخابية عبر ولايات الوطن.

هذه المبادرة تهدف إلى فتح فضاءات للإقتراح والتعبير الحر العفوي للشباب للمترشح الحر عبد المجيد تبون. حيث عرفت مشاركة أكثر من 950 مشارك في جدارية تم من خلالها التعبير عن آمال وتطلعات و اقتراحات الشباب.