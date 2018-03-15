شباب يقتلون صديقهم بخنجر ويدفنونه بمزرعة بتيارت

عثرت مصالح الدرك الوطني لإقليم فرندة على جثة شاب مدفونه بمزرعة بعد تلقيه ضربات على مستوى القلب بسلاح أبيض بولاية تيارت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشاب غاب منذ يومين عن بيته العائلي بفرندة.

ليتمكن مصالح الدرك الوطني من فك لغز الجريمة بعد توقيف المتورطين في قتل الشاب وهم 3 أشخاص.

ليتبين بعد التحقيق مع جاره الذي اصطحبه إلى المزرعة، أن أسباب الجريمة تعود لتصفية حسابات قديمة بينهم.

كما أن الضحية والمتهمون يقطنون في حي واحد وهو حي حطاب أحمد بفرندة، كما أن المتهمين كانوا يعملون بهذه المزرعة.