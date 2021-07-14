شباب 3 بلديات يغلقون الطريق الوطني رقم 16 في الوادي

رفعوا مطالب تتعلق بسوق الشغل والتنمية

أقدم عشرات الشباب من بلدية “حساني عبد الكريم” و”الدبيلة” ودائرة “المقرن” في الوادي، على غلق الطريق الوطني رقم 16، وإشعال النيران في العجلات المطاطية في حركة احتجاجية منهم على البطالة، وتراجع الوضع التنموي بالولاية، أين أكد المحتجون أنهم مسجلون منذ سنوات بوكالة التشغيل في “الدبيلة” وغيرها من مؤسسات التشغيل، لكن من دون جدوى، إذ لم يتم الاتصال بهم ولو مرة واحدة لمنحهم منصب شغل، مؤكدين أن وضعهم يسوء يوما بعد آخر، ودفعتهم البطالة والحاجة إلى المال، إلى الاتجاه نحو أشياء ممنوعة ومحرمة، وحوّلت الشاب السوي الذي يفكر في بناء أسرة وينفع وطنه إلى شاب منحرف يروّج الممنوعات بسبب تقاعس الإدارة وتأخرها في تسيير عجلة التنمية، ناهيك عن حالة اليأس التي عمت، والمتمثلة في المشهد التنموي العام بمختلف المناطق، من انتشار الأوساخ والتلاعبات في منح السكنات وقلة أعدادها، وعدم التسوية حتى لمن اجتهد وعمل بمفرده في مجال الفلاحة، ناهيك عن الضرائب والغرامات المفروضة على المواطنين في كل نشاط يزاولونه، أين طالبوا بمنحهم حقهم في التنمية والشغل، على غرار باقي ولايات الوطن.