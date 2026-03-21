شباب بلوزداد يصنع التاريخ ويبلغ نصف نهائي كأس الكونفدرالية

حقق شباب بلوزداد إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبياً أمام النادي المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمعهما بملعب ملعب نيلسون مانديلا.

ويُعد هذا التأهل الأول من نوعه في تاريخ النادي العاصمي منذ تأسيسه سنة 1962، في إنجاز كبير تحقق بفضل العمل الذي قام به المدرب سعد راموفيتش ولاعبوه، الذين بصموا على ملحمة كروية مميزة وسط دعم جماهيري كبير.

وعرفت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث طغى الحذر التكتيكي على مجرياتها، مع روح رياضية عالية بين اللاعبين، لتنتهي دون أهداف وتمنح ورقة التأهل لأبناء العقيبة.

وينتظر شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة ومانيما يونيون، ما يفتح الباب أمام إمكانية مشاهدة مواجهة جزائرية خالصة في المربع الذهبي في حال تأهل ممثل سوسطارة.

للإشارة حقق المهاجم لطفي بوصوار ورفقائه، تعادلا بهدف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذي جرى بمصر.