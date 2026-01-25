شباب بلوزداد يفوز على ستيلينبوش بثنائية ويتصدر مجموعته

حقق فريق شباب بلوزداد فوزًا مهمًا وثمينًا أمام نادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمعهما اليوم الأحد بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الثالثة من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ودخل شباب بلوزداد المباراة بقوة، وافتتح إيهاب بلحوسيني باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة. مانحًا فريقه أفضلية معنوية كبيرة، سمحت له بتسيير مجريات اللقاء بثقة وانضباط تكتيكي.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح المهاجم فريد الملالي في حسم الأمور لصالح أبناء العقيبة، مسجلا الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 6 نقاط كاملة، في صدارة المجموعة الثالثة، ويعزز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم من المنافسة القارية.