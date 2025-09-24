شباب بلوزداد يواجه شباب قسنطينة في قمة الجولة الـ6 دون جمهور

يستضيف فريق شباب بلوزداد، مساء الأحد ، نظيره شباب قسنطينة على أرضية ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر. ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة.

وستُجرى المباراة بداية من الساعة الرابعة عصرا، بإدارة الحكم الدولي مصطفى غربال، في غياب الجمهور.

ويرتقب أن تكون المواجهة قوية بين فريقين يملكان طموحات كبيرة هذا الموسم، رغم تأثير غياب الدعم الجماهيري على الفريق المُضيف.

هذا اللقاء يعَدُّ اختبارًا حقيقيًا لكلا الفريقين في سباق النقاط، خصوصًا في ظل ضغط المباريات وتقارب الأندية في جدول الترتيب.