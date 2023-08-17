إعــــلانات
الرياضة

شباب قسنطينة يخصص تذاكر مجانية لأنصار النجم الساحلي

بقلم هارون بوحزام
شباب قسنطينة يخصص تذاكر مجانية لأنصار النجم الساحلي
قسنطينة
  • 39
  • 0

خصصت إدارة شباب قسنطينة 1350 تذكرة مجانية لأنصار الضيف النجم الساحلي التونسي خلال أولى مباريات الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

وستنشّط المباراة المنتظرة، غدا بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

كما توافد أنصار النجم الساحلي بقوة إلى مدينة الجسور المعلقة، حيث أبدى عدد كبير منهم عن كرم الضيافة والاستقبال الحسن من طرف أبناء قسنطينة.

ولا تزال عملية اقتناء التذاكر، متواصلة، حيث فاق عدد التذاكر، المقتناة من منصة تذكرتي بـ 11 ألف تذكرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/a9HP0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر