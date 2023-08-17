شباب قسنطينة يخصص تذاكر مجانية لأنصار النجم الساحلي

خصصت إدارة شباب قسنطينة 1350 تذكرة مجانية لأنصار الضيف النجم الساحلي التونسي خلال أولى مباريات الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

وستنشّط المباراة المنتظرة، غدا بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

كما توافد أنصار النجم الساحلي بقوة إلى مدينة الجسور المعلقة، حيث أبدى عدد كبير منهم عن كرم الضيافة والاستقبال الحسن من طرف أبناء قسنطينة.

ولا تزال عملية اقتناء التذاكر، متواصلة، حيث فاق عدد التذاكر، المقتناة من منصة تذكرتي بـ 11 ألف تذكرة.

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