شباب قسنطينة يتعادل ودياً أمام اتحاد بسكرة قبل الموعد الهام

تعادل نادي شباب قسنطينة، سهرة الجمعة، أمام فريق اتحاد بسكرة من دون أهداف، في لقاء جمع الفريقين في سهرة رمضانية بملعب الشهيد حملاوي.

وجرت المباراة الودية دون حضور الأنصار، من أجل التركيز على المباراة القوية المنتظرة أمام نادي اتحاد العاصمة. ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي “كاف”.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الشهيد حملاوي هذه المواجهة يوم الأربعاء 2 أفريل. في لقاء سيكون مثيرًا بين ممثلي الجزائر في المسابقة القارية.