شباب عين تموشنت يدشن الميركاتو بالحارسين مرسلي وعقون

أعلنت إدارة نادي شباب تموشنت عن أولى تحركاتها الرسمية في سوق الانتقالات الصيفية، تحضيراً لغمار الموسم الكروي الجديد، حيث أبرمت الإدارة تعاقدات نوعية لتعزيز مركز حراسة المرمى، بالموازاة مع تجديد عقود أبرز ركائز الفريق الحالية للحفاظ على استقرار التشكيلة.

وفي إطار تدعيم الخطوط الخلفية، نجحت إدارة النادي في التوقيع مع حارسين جديدين لضمان منافسة قوية على منصب حارس المرمى الأساسي، وخصّت الانتدابات كل من عبد القادر مرسلي وافداً من صفوف نادي اتحاد خنشلة وليونارد عقون في صفقة انتقال قادماً من نادي دهوك العراقي.

كما رحبت إدارة الشباب بالثنائي الجديد عبر منصاتها الرسمية متمنية لهما التوفيق في الدفاع عن ألوان “البيت التموشنتي”.

وفي السياق ذاته، وفاءً لسياسة الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق، أغلقت الإدارة ملف التجديد لأربعة من أبرز لاعبي الموسم الماضي، والذين وافقوا على مواصلة المشوار مع النادي، وهم: محمد ايتيم، حامد بوطمينة، عماد سايحي، أمين ساعو