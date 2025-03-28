شباب بلوزداد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الجزائر ويضرب موعدا لمولودية البيض

حجز شباب بلوزداد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الجزائر بعد فوزه الصعب على مولودية بجاية بنتيجة 1-0، في مواجهة أقيمت مساء الجمعة، واحتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

ووقّع الجنوب إفريقي، خانيسا مايو، على الهدف الوحيد في اللقاء. ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا يعزز به طموحه في تكرار سيناريو الموسم الماضي. حين تُوّج باللقب على حساب مولودية الجزائر.

واكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي. حيث ستشهد هذه المرحلة قمتين مثيرتين:

اتحاد الحراش - اتحاد العاصمة

مولودية البيض – شباب بلوزداد

في انتظار تحديد موعد المباراتين، الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.