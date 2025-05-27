شباب بلوزداد يتجاوز بارادو.. ومولودية الجزائر تعود بنقطة ثمينة من بشار

شهدت الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة، اليوم الثلاثاء، منافسة قوية على صعيدي الصدارة والمراكز المؤهلة للمسابقات القارية، وسط نتائج متباينة للفرق الكبرى.

شباب بلوزداد يتخطى بارادو ويحافظ على المركز الثالث

على ملعب نيلسون مانديلا، حقق شباب بلوزداد فوزًا مهمًا أمام أتلتيك بارادو بنتيجة (2-1). في مباراة مثيرة أكدت جاهزية أبناء “لعقيبة” لمواصلة السباق نحو إحدى المراتب الثلاث الأولى.

وبهذا الانتصار، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى النقطة الـ48. محافظًا على المركز الثالث في جدول الترتيب. بينما تجمد رصيد أتلتيك بارادو عند 38 نقطة في المركز الرابع. ما يقلّص من حظوظه في بلوغ مركز مؤهل للمنافسات القارية.

مولودية الجزائر تعود بنقطة ثمينة من بشار

وفي قمة أخرى من الجولة، عاد فريق مولودية الجزائر بتعادل ثمين (0-0) من ميدان شبيبة الساورة ببشار. في مباراة شهدت صلابة دفاعية من الطرفين. رغم فقدانه نقطتين. إلا أن الفريق العاصمي خرج رابحًا بالحفاظ على الصدارة برصيد 53 نقطة، مواصلًا مشواره بثبات في صدارة الترتيب مع اقتراب نهاية الموسم.

تعادل مخيّب لمولودية البيض وشباب قسنطينة

فشل شباب قسنطينة في تحقيق الفوز، واكتفى بالتعادل أمام مولودية البيض، وهو الثاني تواليا، بعد التعادل أمام مولودية وهران في الجولة السابقة. ليرفع النادي القسنطيني رصيده إلى 34 نقطة مع تبقي مباراتين مؤجلتين، ما يمنحه فرصة لتحسين مركزه في قادم الجولات.

من جهته، واصل فريق مولودية البيض عروضه الجيدة، رافعًا رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، ما يعزز من حظوظه في ضمان البقاء مبكرًا.