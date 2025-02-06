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الرياضة

شباب بلوزداد يختتم غدا استعداداته لكأس السوبر

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يختتم غدا استعداداته لكأس السوبر
شباب بلوزداد
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يخوض فريق شباب بلوزداد، بقيادة المدرب المؤقت سمير حوحو، يوم غد الجمعة، آخر حصة تدريبية له، استعدادا لنهائي الكأس الممتازة، بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وبرمج الطاقم الفني للفريق حصة تدريبية على الساعة 11:15. سيضع خلالها المدرب سمير حوحو اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الغريم مولودية الجزائر.

وستكون الحصة التدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى. بالإضافة إلى منطقة مختلطة لإجراء الحوارات مع اللاعبين.

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