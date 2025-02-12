شباب بلوزداد يضرب بثلاثية أمام خنشلة ويرتقي للصدارة مؤقتاً

حصد فريق شباب بلوزداد، بقيادة المدرب الجديد سعد راموفيتش، ثلاث نقاط جديدة، اليوم الأربعاء، أمام الفريق الزائر اتحاد خنشلة، بملعب نيلسون مانديلا، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة.

وفاز شباب بلوزداد أمام اتحاد خنشلة بثلاثية نظيفة، من إمضاء كل من خانيسو مايو في الدقيقة 28. وأرزقي حمرون في الدقيقة 51، واللاعب المتألق بلال بوكرشاوي في الدقيقة 87.

وعرفت المباراة تسجيل بوكرشاوي هدفا جميلا على طريقة الكبار، بعد مراوغته عدداً من اللاعبين، ليؤكد علوّ كعبه رغم صغر سنه.

وارتقى الفريق العاصمي إلى ريادة الترتيب مؤقتاً برصيد ، ليعيد الصراع من جديد على اللقب، مع عدد من الفرق، أبرزها مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.

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