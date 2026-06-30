شباب بلوزداد يضم رسميا التونسي حسام تقا

أعلنت إدارة شباب بلوزداد رسميًا تدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط الميدان التونسي، حسام تقا، قادمًا من نادي الترجي. في إطار بناء تشكيلة قوية تحسبًا للموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت إدارة “السياربي”، في بيان رسمي، بأن اللاعب التونسي البالغ من العمر 25 سنة، وقع على عقد يربطه بالنادي يمتد 3 سنوات.

ورحّبت أسرة “أبناء العقيبة” بلاعبها الجديد، متمنيةً له كامل التوفيق والنجاح في مشواره مع الفريق.

ويعَدُّ حسام تقا، من أبرز اللاعبين في الدوري التونسي، إذ لعب في نادي الترجي ثلاثة مواسم كاملة (منذ 2023). وتوج معه بلقبين في الدوري المحلي وكأسين محليتين، وكأسين في السوبر.

كما توج مع ناديه الأسبق الاتحاد المنستيري بكأس تونس (2019-2020) وكأس السوبر (2020-2021).