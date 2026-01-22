شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع الثلاثي بوخنشوش، بوسدر وأهوا

واصل نادي شباب بلوزداد تحركاته القوية خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، مؤكدًا طموحاته الكبيرة في المنافسة على مختلف الجبهات هذا الموسم، بعدما أعلن إبرام ثلاث صفقات نوعية في وسط الميدان، حراسة المرمى والخط الأمامي.

وفي هذا الإطار، ضمّ النادي العاصمي متوسط الميدان سليم بوخنشوش، في صفقة تهدف إلى تعزيز وسط الميدان بلاعب يملك الخبرة والقدرة على منح التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي.

وقد جرت مراسم التوقيع في أجواء احترافية تعكس جدية إدارة “أبناء العقيبة” في بناء مجموعة قوية قادرة على تلبية تطلعات الأنصار.

كما أعلنت إدارة شباب بلوزداد تعاقدها مع الحارس طارق بوسدر (25 سنة) قادمًا من وفاق سطيف، بعقد يمتد ثلاث سنوات ونصف. وينتظر أن يمنح بوسدر إضافة حقيقية لمركز حساس بفضل ما يمتلكه من إمكانيات وردة فعل مميزة، خاصة في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية.

وعلى مستوى الخط الأمامي، عزّز الشباب صفوفه بالمهاجم الإيفواري جان تشارلز أهوا (23 سنة)، القادم من نادي سيمبا التنزاني، بعقد لموسمين ونصف.

وهي صفقة تراهن عليها الإدارة لإعطاء حلول هجومية إضافية، بفضل السرعة والقوة البدنية التي يتميز بها اللاعب، ما قد يشكل ورقة رابحة في قادم الاستحقاقات.