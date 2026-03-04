شباب بلوزداد يعلن تجديد عقود ثلاثة لاعبين من ركائز الفريق

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، سهرة الأربعاء، تجديد عقود ثلاثة من ركائز الفريق، في خطوة تؤكد توجه النادي نحو تكريس سياسة الاستقرار تحسبا للمواسم المقبلة.

ويتعلق الأمر بكل من حارس المرمى، فريد شعال، الذي مدد عقده إلى غاية سنة 2028، والمدافع شعيب كداد، ولاعب الوسط عبد الرؤوف بن غيث، اللذين وقعا على عقدين جديدين يمتدان إلى غاية سنة 2030.

وأكدت إدارة النادي البلوزدادي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على نواة قوية ومتجانسة. قادرة على مواصلة العمل بالروح والطموح نفسيهما، ومواجهة التحديات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويعكس هذا القرار رغبة مسؤولي شباب بلوزداد في الحفاظ على استقرار المجموعة، ومنح الطاقم الفني أرضية صلبة للبناء على ما تحقق في المواسم الماضية. مع السعي الدائم إلى تحقيق مزيد من النجاحات وإسعاد أنصار الفريق.