كأس الكونفدرالية.. شباب بلوزداد يحجز مقعدا في ربع النهائي

ضمن شباب بلوزداد تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا، اليوم الأحد، خارج الديار على نادي سنغيدا التنزاني بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وسجّل هدف الانتصار لشباب بلوزداد المهاجم عبد النور بلحوسيني، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، مؤكّدًا تألقه في المنافسة القارية. إذ رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في كأس “الكاف”، وخمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في مختلف المنافسات الرسمية هذا الموسم.

وعرفت المباراة طرد مهاجم شباب بلوزداد محمد بن حمودة، في الدقيقة الـ60 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، فيما شهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعب وسط سنغيدا عبد المالك زكريا في الدقيقة الـ90+7.

وبهذه النتيجة، حسم شباب بلوزداد ونادي أوتوهو الكونغولي بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، عن المجموعة الثالثة، مقابل إقصاء فريقي سنغيدا التنزاني وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويختتم أبناء المدرب سعد راموفيتش دور المجموعات يوم 15 فيفري الجاري، حين يستقبلون نادي أوتوهو الكونغولي.