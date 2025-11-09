شباب قسنطينة يحقق فوزا مثيرًا أمام القبائل وبارادو يفاجئ الساورة

أسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على مباريات الجولة الـ11 من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، التي شهدت نتائج متقاربة بين الأندية، ما زاد من حدة التنافس خاصة في مقدمة الترتيب.

في قمة الجولة، تمكن النادي الرياضي القسنطيني من تحقيق فوز ثمين على حساب شبيبة القبائل بهدف دون رد، بملعب الشهيد محمد حملاوي، ليواصل “السياسي” نتائجه الإيجابية داخل الديار.

وبملعب الشهيد محمد بومزراق بالشلف، انتهت مواجهة الجمعية المحلية أمام نجم بن عكنون، بفوز مثير للزوار، بهدفين مقابل هدف واحد، وعرفت أداءً متكافئاً بين الفريقين طيلة أطوار اللقاء، قبل أن يسجل العاصميون هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى، عاد نادي بارادو بفوز مهم من بشار أمام شبيبة الساورة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. ليؤكد نادي الأكاديمية صحوته بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

وجاءت النتائج كالتالي:

أولمبي الشلف 1 - 2 نجم بن عكنون

شباب قسنطينة 1 – 0 شبيبة القبائل

شبيبة الساورة 1 – 2 نادي بارادو