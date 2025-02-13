شباب قسنطينة يفرض التعادل على ترجي مستغانم في عقر داره

فرض فريق شباب قسنطينة، بقيادة المدرب خير الدين مضوي، التعادل على مستضيفه ترجي مستغانم، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من البطولة المحترفة.

وشهدت المباراة، التي أجريت بملعب “محمد بن سعيد”، صنع عدة فرص من الجانبين، خاصة من جانب “السياسي”. لكن غياب التركيز والنجاعة التهديفية، أجبر أبناء قسنطينة على العودة بنقطة وحيدة فقط إلى الديار.

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