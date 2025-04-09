شباب قسنطينة يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكاف على حساب اتحاد العاصمة

تأهل فريق شباب قسنطينة إلى الدور نصف النهائي لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على حساب اتحاد العاصمة، بعد فوزه بركلات الترجيح. في إياب الدور ربع النهائي.

وحسم شباب قسنطينة المواجهة التي جرت مساء الأربعاء بملعب 5 جويلية، أمام اتحاد العاصمة، بركلات الترجيح (4-3).

وانتهى الوقت الرسمي من المباراة بهدف في كل شبكة، سجّل هدف اتحاد العاصمة أدم عليلات عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ25. بينما عادل عبد النور بلحوسيني لصالح الضيوف في الدقيقة الـ56 عن طريق رأسية محكمة.

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