شباح: “حصيلة المصارعة الجزائرية في تاراغونا مرضية للغاية”

أبدى رابح شباح، رئيس الإتحاد الجزائري للمصارعة، رضاه عن حصيلة المصارعين الجزائريين، في ألعاب البحر المتوسط 2018، الجاربية بتراغونا الإسبانية.

وصرح رابح شباح، لـوكالة الأنباء الجزائرية: “أنا مرتاح لنتائج العناصر الوطنية في المصارعة الإغريقية، وأعتقد أن الحصول على ميداليتين فضيتين نتيجة مرضية للغاية”.

وبخصوص بلوغ مصارعات الجزائر الدور النصف نهائي، في المصارعة الحرة، أضاف شباح: “المصارعات الجزائريات حققنا مسوار طيب ويحق لهن الفخر بذلك”.

وختم رابح شباح، بأن الجزائر كان بإمكانها تحقيق المزيد من الميداليات، لو تم إدراج بقية الفئات من الأوزان في هذه الدورة.