شباك موحد للفلاحين للتأمين على الحياة والمحاصيل قريبا في CNMA

تقرر وضع ما يسمى بالشباك الوحيد، تحت تصرف فئة الفلاحين من أجل تأمين محاصيلهم ومركباتهم، وحتى الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك، في خطوة جديدة سيفرج عنها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي في المستقبل القريب.

وكشف الرئيس المدير العام للصندوق، شريف بن حبيلس، في لقاء جمعه ب”النهار أونلاين” ، اليوم الأحد، عن انتهاء مصالحه من كافة الاجراءات الخاصة بمشروع “الشباك الوحيد”.

ويأتي ذلك، في انتظار تجسيده الذي سيكون في المستقبل القريب عبر كافة الوكالات والصناديق الجهوية. حتى يتمكن الفلاح -يضيف المتحدث- من الاستفادة من خدمات التأمين ضد الكوارث الطبيعية لمحصوله. والتأمين على السيارات وكذا خدمات الضمان الاجتماعي والقروض لاحقا.

مشيرا هنا إلى أن السياسة الجوارية التي تتبناها المؤسسة في طريقها نحو التوسع لتشمل الولايات العشر الجديدة.

وأورد ذات المسؤول: “دشنا عدة وكالات وصناديق جهوية على مستوى الولايات الجديدة. وستدشن أخرى قريبا بكل من المنيعة وتقرت وغيرهما في مشاريع ستسمح أيضا بخلق مناصب شغل إلى جانب تسهيل مهام الفلاح”.

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، على رقمنة المؤسسة بربط كافة مصالح الوكالات والصناديق الجهوية بالمصلحة المركزية قائلا: “نولي اهتماما متزايدا برقمنة الصندوق من أجل تسهيل مهامنا والرقي بخدماتنا”.

ومن المنتظر أن يترأس المدير العام للصندوق، أشغال الندوة التاسعة والأربعين للمنظمة الإفريقية للتأمينات التي ستنعقد بالجزائر نهاية شهر ماي القادم بحضور أزيد من ألفي مشارك وخبير دولي، تحت شعار “دور التأمين في تأمين الأمن الغذائي”.

في وقت بلغ فيه رقم أعمال “CNMA ” اربعة عشر مليار دينار بما يعادل ألف وأربعمائة مليار سنتيم مع نهاية 2022. واجمالي تعويضات بلغ في السنة نفسها ثمانمائة مليار سنتيم.