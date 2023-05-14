شبان الخضر خارج تشكيلة الكاف المثالية لدور مجموعات “كان” أقل من 17 عاما

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تشكيلته المثالية، الخصاة بدور مجموعات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، الجارية بالجزائر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، هذه التشكيلة المثالية الخصاة بدور المجموعات، والتي غاب عنها أسماء شبان الخضر.

كما يأتي هذا في وقت تألقت فيه عدة أسماء من المنتخب الوطني، أبرزها القائد مسلم أناتوف، الذي بصم على آداء في المستوى.

وضمت التشكيلة المثالية للكاف، الخاصة بدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، أسماء كل من: