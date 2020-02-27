شبان الخضر على بعد خطوة من نصف نهائي الكأس العربية

الرياضة
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شبان الخضر على بعد خطوة من نصف نهائي الكأس العربية
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الخميس، نظيره التونسي، لحساب الدور الربع نهائي، من كأس العرب المقامة بالسعودية.

ويطمح أشبال المدرب صابر بن سماعيل، للفوز بهذه المواجهة، واقتتطاع تأشيرة التأهل للدور النصف نهائي من هذه البطولة.

وتعد هذه المواجهة جد صعبة بالنسبة لشبان الخضر، بالنظر للمنافس المنتخب التونسي، الذي حقق مشوار دون خطأ لحد الآن في هذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الجزائري بلغ هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني لمجموعته الثالثة، بينما تأهل المنتخب التونسي في صدارة مجموعته الأولى.


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