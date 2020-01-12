شبان الخضر يباشرون استعداداتهم للبطولة العربية

الرياضة
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شبان الخضر يباشرون استعداداتهم للبطولة العربية
بقلم كريم.تيغرمت

دخل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الأحد، في تربص تحضيري، استعداد لمشاركته في البطولة العربية للمنتخبات.

واستدعى الطاقم الفني الوطني، 25 لاعبا، من مختلف الأندية الوطنية، للمشاركة في هذا التربص الجاري بالمركز التقني الجهوي بسيدي بلعباس.

وسيدوم تربص شبان الخضر، والذي انطلق اليوم الأحد، إلى غاية الـ20 من شهر جانفي الجاري.

يذكر أن البطولة العربية للمنتخاب (أقل من 20 عاما)، ستجرى في مدينة الدمام السعودية، انطلاقا من  الـ 17 فيفري المقبل، وإلى غاية الـ 03 مارس 2020.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في هذا التربص الأسماء التالية:


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