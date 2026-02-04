إعــــلانات
الرياضة

شبان “الخضر” يتعادلون في افتتاح دورة “لوناف”

بقلم محمد لمين صحراوي
شبان “الخضر” يتعادلون في افتتاح دورة “لوناف”
  • 258
  • 0

دشّن المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، مشواره في الدورة الودية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف” الجارية بمدينة بسوسة التونسية، بالتعادل، أمام نظيره المغربي، اليوم الأربعاء.

ودخل شبان “الخضر” لقاءهم في الدورة المبرمجة ما بين الـ 4 والـ 8 فيفري الجاري. بقوة ونجحوا في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الـ 1، عن طريق المتألق يوسف فنيش.

إلا أن أشبال الدولي السابق، كريم زياني، الذي استدعى 21 لاعبا لهذه الدورة. فشلوا في الاحتفاظ على تقدمهم، ونجح المنافس في إدارك التعادل، بنيران صديقة في الدقيقة الـ 65.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره التونسي، بعد غدٍ الجمعة، في الجولة الثانية، قبل اختتام الدورة يوم الأحد المقبل، بمواجهة منتخب ليبيا.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الحزائر unaf ALGERIA U16 NATIONAL TEAM UNAF TOURNAMENT- -TUNISIA 02-09 FEBRUARY 2026 FULL TIME ALGERIA 11-1 MOROCCO TY.FENNICHE FENNICHE ASPETAR 2스주 ۱٦ AIRALGERIE SERPORT موبيليس sonatrach l Cmba) MuE‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/ddwCG
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر