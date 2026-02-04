شبان “الخضر” يتعادلون في افتتاح دورة “لوناف”

دشّن المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، مشواره في الدورة الودية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف” الجارية بمدينة بسوسة التونسية، بالتعادل، أمام نظيره المغربي، اليوم الأربعاء.

ودخل شبان “الخضر” لقاءهم في الدورة المبرمجة ما بين الـ 4 والـ 8 فيفري الجاري. بقوة ونجحوا في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الـ 1، عن طريق المتألق يوسف فنيش.

إلا أن أشبال الدولي السابق، كريم زياني، الذي استدعى 21 لاعبا لهذه الدورة. فشلوا في الاحتفاظ على تقدمهم، ونجح المنافس في إدارك التعادل، بنيران صديقة في الدقيقة الـ 65.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره التونسي، بعد غدٍ الجمعة، في الجولة الثانية، قبل اختتام الدورة يوم الأحد المقبل، بمواجهة منتخب ليبيا.