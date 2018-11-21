شبان الخضر يتعرفون على منافسهم في تصفيات الكان

سيواجه المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 عاما، منتخب غينيا الإستوائية، لحساب الدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا 2019، المقررة بمصر.

وفي حال تجاوز الخضر عقبة غينيا الإستوائية، سيواجهون المنتخب الفائز من مباراة الغابون، وأحد المتأهلين من مباراة الطوغو وغانا.

وتزامن الكشف عن منافس الخضر (-23 عاما)، مع إعلان المدرب بوعلام شارف، اليوم الأربعاء استقالته من تدريب هذه الفئة من المنتخب الوطني.

يذكر أن المنتخب الجزائري لأقل من 23 عاما، بلغ الدور النهائي من الطبعة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا 2015، التي لعبت بالسينغال.