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الرياضة

شبان “الخضر” يحققون أول انتصار في مونديال كرة اليد

بقلم محمد لمين صحراوي
شبان “الخضر” يحققون أول انتصار في مونديال كرة اليد
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حقق المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة، اليوم السبت، أول انتصار له، في البطولة العالمية، الجارية وقائعها ببولندا، في الفترة ما بين الـ 18 والـ 29 جوان 2025.

وفاز شبان “الخضر” على نظرائهم من كندا، بنتيجة 33-20. في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 3 من دور المجموعة الرابعة، والتي انتهى شوطها الأول لصالحهم أيضا بنتيجة 14-07.

يٌشار إلى أن المنتخب الوطني، انهزم في أول جولتين من البطولة العالمية. أمام كل من البرتغال وكرواتيا، بـ 21-33 و24-35 على التوالي.

وتأهل منتخبا كرواتيا والبرتغال، إلى الدور الأساسي مسبقا. بينما ينشط المنتخب الوطني رفقة أصحاب المراكز الـ 3 والـ4، منافسة كأس الرئيس.

وستقام مقابلات الدور الرئيسي ومجمعات كأس الرئيس ما بين 23 و24 جوان. وسيجرى الدور ربع النهائي يوم 26 من الشهر ذاته بمدينتي سوسموريتش وكاتوفيتش، فيما يلعب الدور نصف النهائي في اليوم الموالي بمدينتي بلوك وكيلتشي.
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