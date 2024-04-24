شبان الخضر يحققون اول انتصار في دورة “لوناف”

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، من تحقيق أول فوز له في منافسة إتحاد شمال إفريقيا “لوناف”، بعد الفوز أمام المنتخب الليبي بهدفين دون مقابل.

وسجل ثنائية المنتخب الوطني في المباراة التي احتضنها عمر برابح بالدار البيضاء، المدافع الليبي بهدف عكسي ضد مرماه في الدقيقة 33 من الشوط الأول، بعدها أضاف اللاعب تارزوت الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

يجدر الإشارة، تمكن المنتخب الوطني من تحقيق أول فوز له في المنافسة ورفع رصيده للنقطة 5 بعد تعادل أمام المغرب وتونس وفوز أمام ليبيا. وتتبقى للخضر مباراة واحدة في منافسة ‘لوناف’ أمام المنتخب المصري.