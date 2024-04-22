شبان الخضر يضيعون الفوز أمام تونس في ثاني مباراة لهم ضمن دورة “لوناف”

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهم بنظرائهم من منتخب تونس، ضمن دورة “لوناف” الجارية بالجزائر.

وكان المنتخب الوطني، السباق لافتتاح باب التسجيل، في هذه المباراة، عن طريق اللاعب منصوري، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

كما ضيعت العناصر الوطنية فرصة تعميق الفارق، بعد اهدارهم ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول لصالح شبان الخضر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب تونس لأقل من 17 عاما، من تعديل النتجية لينتهي هذا اللقاء بالعادل الإيجابي (1-1).