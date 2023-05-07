شبان الخضر يطيحون برديف القبة وديا قبل مواجهة المغرب

أخضع مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، لاعبيه لمباراة تحضيرية ضد رديف رائد القبة، تحسبا لمواجهة المغرب.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن فوز المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بثلاثية لهدفـ في المباراة التحضيرية التي جمعتهم أمس السبت، برديف رائد القبة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الناخب أرزقي رمان، برمج هذه المباراة، التي اعتمد فيها على لاعبيه البدلاء، قصد منحهم وقت لعب.

وجرت هذه المباراة تحت أنظار رئيس الفاف، جهيد زفيزف، والمدير الفني الوطني مصطفى بسكري، ومساعده زهير جلول.

يذكر ان المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيواجه نظيره المغربي، يوم الأربعاء المقبل، في عنابة، برسم الدور الربع النهائي لمنافسة “الكان”.