شبان الخضر يواجهون تونس لحساب الجولة الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا

يواجه منتخبنا الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الإثنين، نظيره التونسي، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا الجارية بمصر.

ويطمح شبان الخضر، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، بهدف رد الاعتبار في بطولة اتحاد شمال افريقيا بشرف.

كما يسعى المدرب الوطني محمد لاسات، للخروج رفقة لاعبيه بشرف من هذه البطولة، بتحقيق فوز واحد على الأقل.

وسيدير هذا اللقاء ثلاثي تحكيم صومالي، بقيادة الحكم عمر عبد القادر، بمساعدة الثنائي ساني حلحال، ومنحى عليات.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، تعادل في الجولة الافتتاحية امام ليبيا بـ1-1، قبل أن ينهزم أمام المغرب بـ2-0.