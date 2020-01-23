شبان الخضر يواجهون مصر في إفتتاح منافسة كأس العرب للمنتخبات

الرياضة
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شبان الخضر يواجهون مصر في إفتتاح منافسة كأس العرب للمنتخبات
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد العربي لكرة القدم، عن برنامج مباريات دور المجموعات من كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 عاما، المقرر انطلاقها في الـ17 فيفري المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الفاف”، برنامج شبان الخضر في هذه المنافسة، أين سيفتتحون مشوارهم بمواجهة منتخب مصر، يوم 18 فيفري المقبل.

وستكون الخرجة الثانية للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، أمام منتخب فلسطين، قبل مواجهة منتخب البلد المنظم السعودية، في آخر مباراة من دور المجموعات.

وجاء البرنامج الكامل لهذه المنافسة العربية المقرر إجراؤها بالسعودية، في الفترة ما بين 17 فيفري إلى 5 مارس، على النحو التالي:


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